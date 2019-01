Viminale sblocca 14,44 mln per la Puglia

(ANSA) - BARI, 25 GEN - Il Viminale ha sbloccato 14,44 milioni di euro in favore di 210 Comuni della Puglia. I Comuni con meno di 20mila abitanti potranno utilizzare i fondi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale in genere. "Per le amministrazioni locali della Puglia - evidenzia Salvini - credo sia davvero una bella occasione. Voglio inaugurare un nuovo corso di sempre maggior coordinamento e dialogo tra il ministero dell'Interno e gli enti locali". In Puglia, si precisa in una nota, hanno ricevuto lo stanziamento 21 Comuni in provincia di Bari (1.870.000 euro complessivo), cinque della provincia Barletta-Andria-Trani (440.000 euro), 15 a Brindisi (1,29 milioni), 55 a Foggia (3,09 milioni), 91 a Lecce (5,98 milioni) e 23 a Taranto (1,77 milioni). In totale, i benefici ricadranno su una popolazione di 1.538.614 pugliesi.