Serie B: Foggia-Crotone 0-2

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Vittoria in trasferta per il Crotone che si impone in casa del Foggia per 2-0. A segno Rohden al 6' pt e Zanellato al 14' pt. Grazie ai tre punti conquistati a Foggia il Crotone lascia l'ultimo posto in classifica e raggiunge quota 17 punti.