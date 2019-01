Maltempo: Protezione civile Puglia emana allerta arancione

(ANSA) - BARI, 25 GEN - La Protezione civile regionale ha emanato un'allerta meteo arancione, dalle ore 10.30 di oggi e per le successive 20-30 ore, per rischio idrogeologico, per temporali, neve e vento localizzato su Puglia centrale adriatica, Puglia centrale bradanica e bacini del Lato e del Lenne. Sono previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, e incremento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua principali e secondari. I fenomeni potranno essere accompagnati da locali grandinate e raffiche di vento. Nevicate sparse sono previste a quote superiori a 400-600 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati. Venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, e mareggiate lungo le coste esposte.

L'allerta meteo è gialla su Gargano e Tremiti, Salento e basso Fortore.(ANSA).