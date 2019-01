Bari, assegnati 25 alloggi popolari

(ANSA) - BARI, 15 GEN - Questa mattina sindaco Antonio Decaro e il vicesindaco e assessore al Patrimonio Pierluigi Introna, alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, hanno consegnato alle prime 25 famiglie beneficiarie copia del decreto di assegnazione dei nuovi alloggi di edilizia residenziale realizzati in via Carabellese nell'ambito del Pirp di Japigia.

Gli alloggi - riferisce una nota - sono complessivamente 36, di diversa capienza e metratura, realizzati secondo tutti i protocolli sull'efficientamento energetico, con standard qualitativi elevati, riscaldamento autonomo, videocitofono, avvolgibili elettrici, posto auto coperto e scoperto e aree a verde di pertinenza. Su impulso dell'amministrazione comunale, lungo il perimetro della strada sono stati realizzati spazi per la socializzazione, con giostre e sedute, e saranno piantati nuovi alberi in continuità con le aree verdi vicine. Nelle prossime ori si procederà al'assegnazione delle altre 11 case.