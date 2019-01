Xylella: Italia Olivicola, magistrati ascoltano i santoni

(ANSA) - BARI, 14 GEN - "A sette mesi di distanza dalle nostre denunce contro tutti i santoni che hanno rallentato il contrasto alla xylella con le loro follie, non abbiamo notizie dalle Procure, mentre questa gentaglia presenta un esposto ed un minuto dopo la Magistratura mette i sigilli a piante e terreni rinviando l'eradicazione necessaria. Ma in che Paese viviamo?".

Lo afferma il presidente di Italia Olivicola Gennaro Sicolo, riguardo al sequestro disposto dalla Procura di Bari della pianta infetta da xylella ritrovata a Monopoli. "Non riesco davvero a comprendere perché si dia priorità agli esposti folli e non alle denunce serie e circostanziate di chi davvero è parte lesa nella vicenda xylella - aggiunge - È sconfortante tutto questo perché è grazie a queste storture che la xylella avanza indisturbata". Sicolo chiede quindi "interventi speciali per accelerare le eradicazioni ed evitare anche ricorsi ed esposti di questi nullafacenti così ascoltati da alcuni magistrati", e non esclude di rivolgersi "direttamente al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella". (ANSA).