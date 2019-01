Tranciano cavo elettrico durante scavo

(ANSA) - FOGGIA, 12 GEN - Tre operai sono rimasti leggermente folgorati durante delle operazioni di sistemazione di una tubatura dell'acquedotto in via Tenente Iorio in pieno centro a Foggia. Il braccio meccanico di un escavatore ha tranciato un cavo dell'alta tensione provocando una temporanea interruzione della corrente elettrica nella zona. L'operaio che era al lavoro sul mezzo e gli altri due che erano nelle vicinanze, a quanto si apprende, non avrebbero riportato gravi conseguenze, ma solo un forte spavento. Sono stati soccorsi a assistiti direttamente sul posto dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. L'erogazione della corrente elettrica è stata ripristinata in breve tempo. .(ANSA).