Gilet Arancioni, 100 mln per gelata

(ANSA) - BARI, 12 GEN - Gli olivicoltori pugliesi chiederanno al Governo 100 milioni di euro di risarcimento per le gelata del febbraio 2018. La richiesta arriva dal tavolo che si è riunito alla Regione Puglia al quale hanno partecipato il governatore Michele Emiliano, il presidente del Consiglio regionale, Mario Loizzo e una delegazione del coordinamento dei Gilet Arancioni. Dal tavolo è emerso un "fortissimo appello all'unità di tutto il mondo agricolo nella gestione delle due emergenze, Xylella e gelata" ha detto a margine il presidente Emiliano. In particolare sulla gelata "i risarcimenti che il Governo deve dare all'olivicoltura pugliese" ammontano ad "almeno 100 mln di euro" ha detto Emiliano. Il portavoce dei Gilet Arancioni, Onofrio Spagnoletti Zeuli, si è detto "soddisfatto. Il presidente Emiliano ha mantenuto gli impegni ed è molto importante anche aver richiamato all'unicità del mondo agricolo.

Ci siamo dati una tabella di marcia molto stretta per portare risposte concrete in tempi brevi".