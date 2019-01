Emendamento Mise blocca permessi Ionio

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Il Mise ha messo a punto un emendamento 'blocca-trivelle' al Dl Semplificazioni che prevede, per un "termine massimo di tre anni", la sospensione dei "permessi di prospezione e di ricerca già rilasciati, nonché i procedimenti per il rilascio di nuovi permessi di prospezione o di ricerca o di coltivazione di idrocarburi. Grazie a tale moratoria, sarà impedito il rilascio di circa 36 titoli attualmente pendenti compresi i tre permessi rilasciati nel mar Ionio". Lo annuncia il Mise in una nota.