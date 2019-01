Swing al Petruzzelli per nuovo anno

(ANSA) - BARI, 1 GEN - La Fondazione Petruzzelli ha festeggiato a ritmo swing il primo giorno del 2019. Sold out i due concerti Happy New Swing Year 2019. Souvenir d'Italie" della Petruzzelli Swing Orchestra. In un Teatro gremito l'assessore alle Culture del Comune di Bari, Silvio Maselli, ha ricordato alcuni degli obiettivi centrati. Nel 2013 il numero degli spettacoli in cartellone era di 73, nel 2018 le alzate di sipario sono state 175 e nel 2019 saranno 199. Il numero degli spettatori è passato dai 64.000 della Stagione 2013 ai 149.000 del 2018. Il numero degli spettatori di età compresa fra i 5 ed i 14 anni è passato dai 642 del 2013 ai 34.000 del 2018.

Sulle note di Modugno, Innocenzi, Hilliard, Gaber, Ellington, Carosone, Arigliano, Luttazzi e tanti altri la Petruzzelli Swing Orchestra, con alla voce Francesco Tritto, autore degli assoli di trombone e degli arrangiamenti e guest star al clarinetto solista Francesco Manfredi ha conquistato il pubblico del primo gennaio 2019.