In fiamme ambulanza 'Sanitaservice'

(ANSA) - APRICENA (FOGGIA), 30 DIC - Un'ambulanza della 'Sanitasevice', la società in house dell'Asl di Foggia, è stata distrutta da un incendio, probabilmente doloso, la notte scorsa ad Apricena. Gli investigatori non escludono possa trattarsi di un atto intimidatorio dal momento che il 13 dicembre scorso fu incendiata anche l'auto aziendale di un dirigente della 'Sanitaservice' di Torremaggiore. Per accertare la natura del rogo dell'ambulanza i carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona.(ANSA).