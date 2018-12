No Tap tentano blocco camion gasdotto

(ANSA) - MELENDUGNO (LECCE), 29 DIC - Una manifestazione no Tap è in corso nelle campagne di Melendugno, dove gli attivisti hanno tentato di rallentare l'accesso alla masseria del Capitano dei camion della multinazionale che sta realizzando l'approdo del gasdotto. I manifestanti in alcuni casi si sono seduti lungo la strada rallentando il passaggio dei mezzi pesanti. Uno di loro, che stava impedendo del tutto il passaggio di un camion, è stato condotto in Questura per accertamenti da agenti di una volante.