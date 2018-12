Bomba danneggia gioielleria nel foggiano

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 29 DIC - Sconosciuti hanno fatto esplodere la scorsa notte un ordigno rudimentale a San Severo ai piedi della saracinesca di un locale commerciale del centro storico che fino a qualche mese fa ospitava una gioielleria, in via Daunia. L'esplosione è avvenuta verso le quattro. Il boato è stato udito da gran parte della popolazione.

La deflagrazione ha provocato molti danni anche alle vetrate dei vicini locali e ha mandato in frantumi i vetri delle finestre delle abitazioni limitrofe. La gioielleria è chiusa da ottobre. All'interno - fanno sapere gli inquirenti - vi erano ancora delle giacenze di merce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno ascoltato il titolare dell'attività commerciale, il quale non ha saputo fornire utili elementi investigativi dichiarando di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive.