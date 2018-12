Concerto dei Radiodervish su Radio3 Rai

(ANSA) - BARI, 28 DIC - Domenica 30 dicembre, a partire dalle ore 15, i Radiodervish celebreranno 20 anni di carriera con un concerto dal vivo nell'auditorium della sede Rai della Puglia, che andrà in onda nella puntata di Zazà, interamente dedicata alla band, su Radio3 Rai e su raiplayradio.it. Nel pieno di una stagione che li vede impegnati nella presentazione del nuovo disco 'Il Sangre e il Sal' - si legge in una nota - il cantante Nabil Salameh e il suo gruppo si fermeranno per un pomeriggio con il pubblico di Radio3, con musica e racconti. Risale a 20 anni fa l'album 'Lingua contro lingua', prodotto da Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni. Da allora, la formazione ha pubblicato dodici album continuando a preferire la Puglia come residenza creativa e punto di vista sul Mediterraneo. Nei testi composti dai Radiodervish si intrecciano le diverse lingue del Mare nostrum: arabo, francese, italiano, fino al sabir, lingua franca dei porti. Un percorso musicale condiviso con diversi protagonisti della musica italiana, da Franco Battiato a Caparezza, da Nicola Piovani a Jovanotti. Una storia che Zazà racconterà insieme agli ospiti della trasmissione: la cantante Antonella Ruggiero, il produttore Saro Cosentino, il chitarrista Massimo Zamboni, il drammaturgo e regista Pino Petruzzelli. In primo piano ci sarà sempre il cantautorato mediterraneo ricreato da Nabil Salameh (voce e chitarra), Michele Lobaccaro (chitarre), Alessandro Pipino (tastiere), Giuseppe D'Ambrosio (percussioni), accompagnati nel finale dai 12 musicisti della Banda Giuseppe Verdi di Sannicandro di Bari.(ANSA).