Coniugi picchiati durante rapina in casa

(ANSA) - BRINDISI, 23 DIC - Due coniugi di 58 e 45 anni sono stati picchiati durante una rapina a mano armata compiuta nella loro abitazione rurale ad Oria (Brindisi), nella tarda serata di ieri, da un numero imprecisato di malviventi che hanno agito con il volto coperto.

I rapinatori, sotto la minaccia delle armi (alcune pistole e dei bastoni di legno), hanno malmenato le vittime per farsi consegnare denaro e oggetti di valore, non presenti in casa. I coniugi, che hanno successivamente raggiunto autonomamente l'ospedale di Francavilla Fontana (Brindisi), sono stati medicati e solo uno dei due è stato ricoverato per le ferite riportate, ma non versa in pericolo di vita. Indagano i Carabinieri. (ANSA).