Consiglio Puglia: approvato il Bilancio

(ANSA) - BARI, 22 DIC - Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato a tarda notte con 30 voti favorevoli il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 ed il bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia, oltre che le relative disposizioni.

I lavori dell'Assemblea sono stati caratterizzati da una sospensione di circa sette ore, necessaria per vagliare i 106 emendamenti presentati da governo, gruppi di maggioranza e opposizione. Il Consiglio regionale ha inoltre approvato all'unanimità una mozione sulla crisi olivicola e le misure straordinarie per sostenere il comparto colpito da gelate che hanno determinato danni ingenti alle colture e di conseguenza alle aziende agricole, al mondo della trasformazione e agli operai. Il Consiglio ha così impegnato la Giunta regionale ad intervenire presso il Ministero per sollecitare il riconoscimento dello stato di calamità naturale.