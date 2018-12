Tap: in corso espianto di 35 ulivi

(ANSA) - MELENDUGNO (LECCE), 20 DIC - Sono in corso da questa mattina a Melendugno le attività di espianto e trasferimento degli ulivi presenti all'interno dell'area di cantiere nei pressi del Terminale di ricezione del gasdotto Trans Adriatic Piepeline (Tap). Ne dà notizia l'ufficio stampa di Tap, precisando che "l'espianto riguarda 35 delle 42 piante originariamente previste, grazie alle ottimizzazioni che il consorzio ha svolto riducendo ulteriormente le dimensioni delle aree di lavoro". "A fronte delle analisi effettuate in precedenza su tutte le piante - aggiunge Tap - sono inoltre assicurati gli adempimenti per alcuni ulivi che sono risultati affetti da Xylella fastidiosa", la fitopatia che sta essiccando gli ulivi. "Le piante risultate in salute - precisa Tap - vengono trasportate al vivaio di Masseria del Capitano e saranno alloggiate nei canopy (coperture, ndr), dove gli ulivi ospitati saranno a questo punto circa 700, curati con le migliori tecniche agronomiche in attesa del loro reimpianto nella posizione originaria".