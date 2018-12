Xylella: Centinaio, decreto emergenza

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Sarà un decreto sullo stato di emergenza a far partire il piano di interventi per fare fronte alla Xylella fastidiosa in Puglia. Ad annunciarlo questa mattina il ministro per le Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio nel corso dell'audizione presso la commissione Agricoltura della Camera dei Deputati e nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza. "Per attivare il piano ed evitare un ulteriore battuta d'arresto l'obiettivo - ha detto il ministro - è quello di fare un decreto che sia più efficiente possibile". "L'obiettivo che abbiamo e che ho personalmente - ha aggiunto - è quello di condividere anche il decreto con l'organo giudiziario dello Stato per cercare di non andare incontro a sorprese o a situazioni che potrebbero bloccare il nostro piano. Quindi - ha incalzato - mi recherò personalmente a parlare con chi di dovere per condividere il più possibile e poter far capire la bontà dei provvedimenti che stiamo portando avanti".