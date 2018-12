Musica:a maestro Romano titolo Cavaliere

(ANSA) - TARANTO, 19 DIC - Il Maestro Piero Romano, direttore artistico dell'Orchestra della Magna Grecia, è tra le 16 personalità insignite del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana che hanno ricevuto oggi il prestigioso riconoscimento firmato dal capo dello Stato nel corso di una cerimonia che si è svolta nel salone di rappresentanza della Prefettura di Taranto.

Presenti Autorità civili, militari e religiose. L'Onorificenza per l'ordine cavalleresco "al merito della Repubblica italiana" attesta pubblicamente le benemerenze acquisite per meriti personali. Il diploma di nomina è stato consegnato dal prefetto Donato Cafagna e dal presidente della Fondazione Paolo Grassi, Franco Punzi, ente che pochi giorni fa ha ottenuto da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali il riconoscimento di "Scuola di eccellenza nazionale operante nell'ambito dell'altissima formazione musicale".

Il Maestro Piero Romano è ideatore, fondatore e direttore artistico dell'Orchestra ICO della Magna Grecia dal 1993. Dal 2014 è direttore artistico del Mysterium Festival (per gli eventi dell'Orchestra Magna Grecia). In qualità di pianista ha vinto vari concorsi nazionali ed internazionali e si é esibito in diverse città italiane ed estere. (ANSA).