Droga, arrestato giornalaio ambulante

(ANSA) - CASTELLANA GROTTE (BARI), 15 DIC - Nella borsa a tracolla oltre ai giornali aveva anche droga che vendeva in strada: per questa ragione i Carabinieri di Monopoli hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di anni 36 anni, sorpreso a spacciare a Castellana Grotte in pieno centro storico. Si tratta di un uomo già conosciuto dalle Forze dell'Ordine, sorpreso nella centralissima piazza Garibaldi della città delle Grotte, mentre trasportava due dosi di hashish e 450 mg di metadone. Ad attirare l'attenzione dei militari è stato proprio l'atteggiamento sospetto dell'uomo, il quale, come giornalaio ambulante, si dimostrava più concentrato a "guardarsi intorno" che a proporre l'acquisto di giornali. Dalla perquisizione personale nei suoi confronti venivano rinvenute due dosi di hashish nascoste in un marsupio che aveva a tracolla e il metadone. Nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato tre panetti di hashish per un peso complessivo di 381 gr. L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. (ANSA).