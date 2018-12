Band Franz Ferdinand a Cinzella Festival

(ANSA) - TARANTO, 14 DIC - L'Associazione Culturale 'Afo6-Convertitori di idee', in collaborazione con Radar Concerti e con il patrocinio di Apulia film Commission, annuncia che sono gli scozzesi Franz Ferdinand i primi headliner della terza edizione del Cinzella festival, dal 17 al 20 agosto alle Cave di Fantiano di Grottaglie (Taranto), con la direzione artistica dell'attore Michele Riondino. Pietra miliare dell'indie pop, i Franz Ferdinand saranno i protagonisti della serata del 20 agosto 2019, per una data unica in esclusiva nel centro-sud Italia. La band ha pubblicato il 9 febbraio scorso Always Ascending, prodotto da Philippe Zdar dei Cassius: si tratta dell'ultimo tassello di una carriera che ha portato il gruppo a essere considerato oggi un'istituzione della musica alternative.

Cinzella è un festival dedicato alla musica e al cinema, e la scorsa edizione ha riscosso grande successo con le esibizioni di Peter Murphy, Frah Quintale e i Nothing But Thieves. Il logo del festival è la pecora, un tributo a un fatto di cronaca legato alla prima culla del festival, la Masseria Carmine di Taranto, divenuto simbolo dell'inquinamento dopo che, nel dicembre 2008, furono abbattuti 600 ovini e caprini contaminati dalla diossina.(ANSA).