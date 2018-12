Aborto: M5S denuncia, 'in liceo lezione cruenta pro vita'

(ANSA) - BARI, 14 DIC - Una cruenta lezione pro vita in un liceo di Monopoli con la proiezione, durante l'ora di religione, di un video antiabortista vietato ai minori. A denunciarlo due deputati M5S Veronica Giannone e Luigi Gallo che hanno presentato un'interrogazione al Ministro Buassetti. "'La pratica dell'aborto prevede che si estraggano pezzi di gambe e braccia di bambini già formati'" sarebbe una delle frasi con cui, denunciano i deputati, "l'associazione 'Movimento per la vita'" si sarebbe rivolta agli studenti "delle prime classi del Polo Liceale Galileo Galilei di Monopoli (Bari)", dopo essere stata invitata a parlare di interruzione di gravidanza, lo scorso 4 dicembre. Secondo i pentastellati, inoltre, "pochi giorni dopo il docente di Religione Cattolica ha proiettato, sempre alle prime classi, un documentario dal titolo 'L'Urlo Silenzioso', del 1984, vietato ai minori, in cui si vedono scene esplicite di aborti, accompagnate da termini come 'bambino dilaniato' o 'bambino smembrato'". "Non c'è bisogno di aggiungere altro - sottolineano - siamo a conoscenza del turbamento di decine di ragazzi, sconvolti da questo duplice episodio. Così come inevitabile è stato lo sconcerto dei genitori". "Anche per questo - annunciano - abbiamo depositato, proprio ieri, un'interrogazione scritta al ministro dell'Istruzione Bussetti. Crediamo che sia urgente intervenire per chiarire i contorni di una vicenda molto grave".

"Vogliamo ricordare ai dirigenti scolastici - proseguono i deputati - che la scuola è prima di tutto luogo di incontro, in cui coltivare nelle giovani menti degli studenti i principi di tolleranza, pluralismo e soprattutto rispetto". "Quello dell'interruzione di gravidanza - concludono - è un tema delicatissimo che merita di essere trattato con la massima attenzione, in particolare se di mezzo ci sono dei minori".