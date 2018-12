Ex Ilva:Emiliano,bene AM su meno carbone

(ANSA) - BARI, 12 DIC - "Ci auguriamo che possa, a brevissimo, tenersi a Taranto un incontro tra Mittal e la Regione Puglia, per tracciare una precisa road map definitiva per la decarbonizzazione dello stabilimento tarantino". Lo afferma il governatore pugliese Michele Emiliano con riferimento, si precisa in una nota della Regione, alle affermazioni fatte ieri dal gruppo Mittal sulla decarbonizzazione, nel corso del 'media day' annuale a Parigi.

"Dopo Confindustria nazionale, che con il recente 'Libro verde' sposa le tesi della Regione Puglia sullo sviluppo sostenibile - sottolinea Emiliano - anche Arcelor Mittal ha annunciato ieri a Parigi di puntare decisamente sulla decarbonizzazione per i suoi stabilimenti europei, anche in chiave concorrenziale, per qualificare, come sostengo da tempo, una industria europea 'carbon free', in grado di opporsi alle produzioni internazionali che si basano anche su un importante dumping ambientale dei produttori che non rispettano Cop 21".