San Nicola, Bari in festa

(ANSA)- BARI, 6 DIC - In migliaia i baresi hanno affollato sin dall'alba la Basilica e il sagrato per rendere omaggio al santo patrono della città, San Nicola. Nella Basilica, alle 5, è stata celebrata lamessa. Questa giornata apre nel capoluogo pugliese gli eventi legati alle festività natalizie.

Nel tardo pomeriggio verrà portata in processione, per le vie della città vecchia,la statua del santo, dopo la messa celebrata alle 18 in Basilica, quest'anno dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato del Papa, e dall'arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Francesco Cacucci.Prima della processione sono in programma la donazione dei Maritaggi e la consegna delle chiavi della città a San Nicola da parte del sindaco, Antonio Decaro.Poco prima dell'alba da tre punti della città (Carrassi, San Girolamo e Madonella) sono partiti cortei di atleti con le fiaccole e che si sono ritrovati in piazza Massari per raggiungere tutti insieme la Basilica dove erano ad attenderli Decaro e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

In serata è in programma l'accensione del grande albero di Natale, in piazza del Ferrarese. A fare da madrina all'evento, sarà l'ex ginnasta olimpica Nicoletta Tinti, che per un'ernia discale è ora costretta a usare la sedia a rotelle.

Due gli eventi previsti invece in tarda serata: alle 21 il teatro Petruzzelli ospiterà un concerto di musica swing per celebrare i 10 anni dalla riapertura, mentre alle 22 i fuochi d'artificio sparati dal molo San Nicola.