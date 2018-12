Calcio:Bari partnership club con Peroni

(ANSA) - BARI, 4 DIC - Il Bari ha ufficializzato, con un incontro nella sala giunta di Palazzo di città, la nuova partnership con Birra Peroni. Alla conferenza stampa hanno partecipato Michele Tatone, direttore Vendite Peroni Sud Italia - Canale Horeca -, per il Bari il club manager Matteo Scala, l'allenatore Giovanni Cornacchini e il bomber Roberto Floriano, oltre al sindaco di Bari Antonio Decaro. "La birra Peroni torna ad essere sponsor del Bari, rinnovando anche in Serie D un rapporto nato lo scorso anno - ha esordito il sindaco di Bari Antonio Decaro -. Sia la Peroni sia la nostra squadra di calcio sono due marchi riconosciuti da tutti sul nostro territorio. Durante il periodo in cui ho dovuto decidere le sorti della nuova società, ho potuto capire quanto sia stretto il legame tra la città e la squadra di calcio. Lo stesso può dirsi della Peroni, un'azienda solida che è a Bari da quasi 70 anni".