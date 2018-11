Iniziativa sindaco,caffè con i cittadini

(ANSA) - GIOVINAZZO (BARI), 28 NOV - Da domani Tommaso Depalma, sindaco di Giovinazzo, un comune di 20.000 abitanti, in provincia di Bari, andrà a prendersi un caffè a casa di un giovinazzese. L'appuntamento si ripeterà una volta alla settimana e di giovedì, nella fascia oraria tra le 13.30 e le 14.00. Depalma citofonerà a casa di un suo concittadino e si tratterrà con lui o con lei il tempo di bere un caffè insieme e farsi una chiacchierata.

"Al di là delle giornate istituzionali in cui faccio ricevimento a Palazzo di Città, - racconta - voglio avere un rapporto ancora più stretto con i miei concittadini incontrandoli a casa loro". "Credo che un buon sindaco non debba stare dietro a una scrivania ma tra la sua gente".