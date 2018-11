Autocisterna si ribalta, un ferito

(ANSA) - ANDRIA, 27 NOV - Per cause in corso di accertamento, il conducente di un'autocisterna, ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada, ribaltandosi. L'autotrasportatore è rimasto ferito ed è stato condotto in ospedale: le sue condizioni non sono gravi. È accaduto oggi lungo la ex strada statale 98, nel territorio di Andria, nei pressi dell'uscita per il santuario del santissimo Salvatore. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia municipale, operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Il traffico in quel tratto di strada ha subito rallentamenti.(ANSA).