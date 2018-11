Moto contro auto, muore centauro 24enne

(ANSA) - BARI, 21 NOV - Un motociclista di 24 anni è morto nell'impatto della sua moto che si è scontrata frontalmente con una Ford la cui conducente 46enne, a quanto si apprende, è stata arrestata e posta ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale. La donna, che ha riportato ferite lievi, non sarebbe risultata positiva all'alcol test. L'incidente è avvenuto ieri sera a Bari, in viale Ghandi, al quartiere Poggiofranco. Il 24enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Polclinico dove però è morto poco dopo. Sulle cause dell'incidente, ancora da accertare, indaga la Polizia locale che sta eseguendo gli accertamenti di rito.