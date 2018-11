Abbaticchio pres. 'Italia Comune Puglia'

(ANSA) - BARI, 18 NOV - Sarà il sindaco di Bitonto (Bari) Michele Abbaticchio il presidente di 'Italia in Comune Puglia', il partito dei sindaci che oggi, nel corso di un congresso ad Altamura (Bari), ha eletto anche i coordinatori provinciali.

"Non avremo paura - ha detto Abbaticchio riferendosi alla mafia - è questo il primo impegno che prendo perché la lotta alla criminalità pare svanita da tutti i programmi elettorali nazionali. Invece, è bene che si ricominci a parlarne".

"Qui il 'peso' di Italia in Comune inizia a farsi sentire", ha detto il sindaco di Parma e presidente nazionale del partito 'Italia in Comune', Federico Pizzarotti. "Siamo una forza progressista e contro ogni populismo - ha aggiunto - e siamo un progetto lungimirante. Non siamo sudditi di nessuno e siamo pienamente titolati a sedere agli stessi tavoli delle altre forze politiche". "Ma - ha concluso - non 'allargheremo' mai per cercare di pescare più consenso. Resteremo fedeli ai nostri valori".