Fal, Bari-Matera in un'ora entro il 2019

(ANSA) - BARI, 15 NOV - Termineranno a giugno del 2019 i lavori di interramento della stazione di Modugno (Bari) e di 1,9 chilometri di tratta ferroviaria Fal (sulla linea Bari-Matera).

Lo hanno annunciato in una conferenza stampa il presidente delle Ferrovie Appulo Lucane (Fal), Rosario Almiento, il direttore Generale di Fal, Matteo Colamussi, e l'assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Gianni Giannini. Il cantiere dei lavori in corso, completi al 60%, prevede un investimento complessivo di 13,6 milioni e la realizzazione, senza interruzione della circolazione ferroviaria, di tre gallerie lunghe oltre 500 metri e profonde cinque; l'eliminazione di due passaggi a livello in area urbana; lo spostamento di condotte idriche e fognarie.

"Quando quest'opera sarà terminata avremo fatto un passo importante verso il futuro", ha detto il Almiento sottolineando che "questo di Modugno è il cantiere" che "ci consentirà" di "abbattere i tempi di percorrenza tra Bari e Matera ad un'ora entro il 2019".

Colamussi ha spiegato che "i lievi ritardi che registriamo in questo cantiere sono dovuti soprattutto ad interferenze e attraversamenti, tra cui Enel e Aqp, e agli ostacoli burocratici che abbiamo incontrato e superato grazie anche al ruolo di facilitatore della Regione Puglia e dell'assessore Giannini in particolare, che oltre ad investire 13,6 milioni di euro di fondi europei in quest'opera, negli ultimi anni ha investito quasi 300 milioni di euro nella nostra azienda". "Nel 2019 - ha detto Giannini - tutte le tratte di competenza pugliese del raddoppio ferroviario della Bari-Matera saranno concluse. Questo ci rende orgogliosi e ci conferma l'affidabilità di Fal come soggetto attuatore".(ANSA).