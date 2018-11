Giunta Bari, sì a studio per spiaggia

(ANSA) - BARI, 13 NOV - Su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, la giunta del Comune di Bari ha approvato nella seduta odierna lo studio scientifico per la verifica della fattibilità di interventi mirati al miglioramento della fruizione della spiaggia di Torre Quetta redatto dall'ing.

Giuseppe Roberto Tomasicchio, ordinario di costruzioni idrauliche e marittime. L'analisi - è detto in una nota - è propedeutica all'attuazione, da parte dell'amministrazione comunale, di due differenti tipologie di interventi: le opere a terra e le opere a mare. Sono previsti, tra l'altro, un ponte di attraversamento pedonale/ciclabile tra Pane e Pomodoro e Torre Quetta, la sistemazione del tratto compreso tra la fine del park&ride di Pane e Pomodoro, la realizzazione di una struttura balneare, piccole piazze per il ristoro dei cittadini e servizi di vario genere. Sono previsti anche spazi verdi attrezzati per creare continuità tra le due spiagge.

I lavori "a mare", invece, si concretizzeranno in un grande ripascimento con materiale di piccola pezzatura (dimensioni da 12 a 50 millimetri) che consentirà di ampliare la spiaggia di Torre Quetta di una fascia di circa 25 metri rispetto alla linea di litorale attuale. Le attività previste consistono nello spianamento del materiale esistente e nel successivo massiccio apporto di ghiaia sottile per oltre un chilometro e 500 metri di lunghezza. L'obiettivo è quello di risolvere un problema cronico del lido cittadino che presenta difficoltà oggettive per l'entrata in acqua dei fruitori che non vogliano utilizzare i pontili dotati di scalette. I due interventi risultano totalmente indipendenti, ragion per cui l'amministrazione comunale potrà decidere di procedere alla realizzazione dei lavori come due lotti funzionali indipendenti, quindi anche in fasi temporalmente distinte.(ANSA).