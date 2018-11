Periferie, a Bitetto la Villa D'Amely

(ANSA) - BARI, 11 NOV - E' stata inaugurata oggi la Villa Comunale D'Amely a Binetto, il primo Comune metropolitano ad aver ultimato il proprio intervento finanziato per 135 mila euro dal Bando Periferie. Sono intervenuti il sindaco metropolitano, Antonio Decaro, presidente dell'Anci; il sindaco di Binetto, Giuseppe Delzotto, e il vice sindaco della Città metropolitana delegato alla Pianificazione strategica, Michele Abbaticchio.

L'area, estesa su circa 10 mila metri quadri, è stata oggetto di una serie di lavori di riqualificazione e ristrutturazione: il rifacimento del campetto di calcio, del campo da bocce e da pallacanestro, l'installazione di tre telecamere per la videosorveglianza, il potenziamento dell'illuminazione e la demolizione di un muro in cemento armato di circa 100 metri che separava la villa comunale dal centro storico. "Vedere questa piazza riaperta è il segno tangibile che nel nostro Paese anche i luoghi che chiamiamo periferie hanno un futuro", ha detto Decaro.