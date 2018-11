Calcio: Bari-Città di Messina 1-0

(ANSA) - BARI, 11 NOV - Il Bari ha puntellato il primato nel girone I della Serie D battendo il Città di Messina per 1 a 0.

Decisiva è risultata la rete firmata da Floriano al 33', su assist di Simeri, servito a sua volta da Brienza. I pugliesi salgono a quota 23, mantenendo il vantaggio di cinque punti sui rivali della Nocerina. Nelle fila dei pugliesi sono apparsi in crescita di condizione gli attaccanti Floriano e Simeri, mentre Brienza ha illuminato il gioco con aperture e invenzioni di categoria superiore. La curva del Bari ha dedicato cori e uno striscione alla memoria del tifoso della Lazio, Gabriele Sandri, scomparso nel 2007, ucciso l'11 novembre 2007 da un proiettile sparato da un agente della Polstrada in un'area di servizio vicino Arezzo.