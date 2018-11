Zes: associazione 'Taranto-Basilicata'

(ANSA) - MATERA, 8 NOV - Semplificazione della governance, con rimozione di organismi di controllo non previsti dalle norme di settore, omogeneizzazione del piano di sviluppo strategico, individuazione delle priorità in tema di trasporti e logistica, azioni dei Comuni nella promozione dei vantaggi a favore delle imprese: sono alcune delle sollecitazioni e delle proposte che la neonata associazione "Zes lucana Taranto-Basilicata" intende portare avanti per attivare la Zona economica speciale che lega il porto di Taranto al retroporto della Basilicata.