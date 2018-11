Carovana prevenzione Komen in Puglia

(ANSA) - BARI, 8 NOV - Torna in Puglia la 'Carovana della Prevenzione': dal 9 al 18 novembre la campagna itinerante di promozione della salute femminile, promossa dal comitato Puglia della Susan G. Komen Italia, farà tappa in cinque comuni per più di mille visite gratuite di prevenzione, mettendo a disposizione, informa una nota, le più elevate professionalità specialistiche e le apparecchiature più moderne per gli screening senologico, ginecologico e dermatologico. Le tre speciali unità mobili ad alta tecnologia della Carovana saranno ospitate nelle principali piazze cittadine per favorire un accesso immediato e diretto alle numerose prestazioni disponibili, salvaguardando la privacy delle donne ospitate.

"Con il contributo di tanti specialisti - spiega Linda Catucci, presidente del Comitato Puglia di Susan G. Komen Italia - vogliamo attuare un programma di prevenzione con più di mille visite senologiche, ginecologiche e dermatologiche, oltre a esami per la diagnosi precoce dei principali tumori che insidiano le donne".