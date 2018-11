Emiliano inaugura pneumologia al Moscati

(ANSA) - TARANTO, 05 NOV - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il Direttore Generale della Asl di Taranto, Stefano Rossi, hanno inaugurato questa mattina il nuovo reparto di Pneumologia dell'Ospedale Moscati. Gli iniziali 12 posti letto diventeranno successivamente 20, così come previsto dal Piano di Riordino Ospedaliero. Il nuovo Reparto, che sarà diretto dal dott. Giancarlo D'Alagni, costituirà un modello innovativo di integrazione tra ospedale e territorio.

"Questo - ha detto Emiliano - era un vecchio ospedale complementare al Santissima Annunziata e adesso cambia denominazione e diventa l'Oncologico di Taranto. Si inserisce nella rete oncologia pugliese e verrà rinforzato con tanti macchinari. Il fatto che in una città come Taranto non esistesse un autonomo reparto di Pneumologia era una cosa incredibile perchè questa è una città in cui le malattie cardiorespiratorie sono centrali e purtroppo portano a moltissime morti anticipate a causa delle emissioni inquinanti dell'Ilva".