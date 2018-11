Maltempo: Casellati, norma ricostruzione

(ANSA) - BARI, 04 NOV - "È tempo di dire basta all'emergenza.

Non si può più parlare di emergenza di fronte al ripetersi di questi fenomeni". Lo ha detto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, parlando a Bari a margine della cerimonia del 4 novembre nel Sacrario con riferimento al maltempo che ha provocato 12 vittime in Sicilia e alla sua proposta di istituire una commissione bicamerale d'inchiesta. "Ormai siamo in una situazione di pericolo costante", ha detto Casellati.

"Allora questa commissione - ha aggiunto - dovrebbe anzitutto verificare tutte quelle situazioni che hanno una fragilità dal punto di vista idrogeologico, ma dovrebbe anche proporre una normativa per i casi, ad esempio di terremoti e disastri, una normativa della ricostruzione che sia uguale alla normativa dell'emergenza, cioè con tagli di carattere burocratico, di passaggi che oggi rendono lente le ricostruzioni e tutta la burocrazia purtroppo è sempre a danno dell'efficienza".