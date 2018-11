Incendio in baraccopoli: un ferito grave

(ANSA) - BORGO MEZZANONE (FOGGIA), 01 NOV - Un uomo, presumibilmente africano, è rimasto gravemente ustionato nell'incendio divampato all'alba nel cosiddetto ghetto di Borgo Mezzanone, l'agglomerato di baracche abusive adiacente al Centro richiedenti asilo (Cara), a pochi chilometri da Foggia. L'uomo, che non è stato possibile identificare poiché non aveva documenti con sé, ha riportato ustioni sull'80% del corpo ed è stato immediatamente trasferito al Centro grandi ustioni di Brindisi. Le sue condizioni sono state definite gravi. Si tratta del secondo incendio nella baraccopoli in due giorni. L'incendio è divampato verso le quattro del mattino. Sono quattro le baracche distrutte dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Indagini sono in corso per cercare di risalire alla natura del rogo. Martedì sera un altro incendio ha coinvolto 30 baracche. In questo caso rimasero ferite quattro persone, tra cui un 22enne della Guinea che ha riportato ustioni su mani, piedi, collo e torace.