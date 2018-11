Calcio, 50 ticket per baresi ad Acireale

(ANSA) - BARI, 1 NOV - Sono solo 50 i biglietti riservati per il settore ospiti alla tifoseria del Bari nello stadio di Acireale dove la squadra biancorossa disputerà la prossima gara di campionato domenica prossima. La società con una nota ha auspicato "che nelle prossime ore gli organi preposti possano riconsiderare il provvedimento assunto, consentendo così ai tifosi baresi di poter assistere a una partita storica fra due squadre che non si affrontano da 24 anni". I biglietti per Acireale si possono acquistare esclusivamente presso la Tabaccheria D'Amato in Via Quintino Sella a Bari. Per la trasferta siciliana il tecnico Cornacchini dovrà fare a meno del giovane terzino Aloisi, mentre è in dubbio il centrale difensivo Cacioli, fermato da una gastroenterite.