Ilva: aree trasformate in discariche, indagati i Riva

(ANSA) - TARANTO, 30 OTT - Ci sono anche i componenti della famiglia Riva tra gli indagati nell'inchiesta che ha portato all'esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di alcuni siti, gestiti dall'Ilva, ubicati al confine nord dello stabilimento, per una superficie complessiva pari a circa 530mila metri quadrati, che sarebbero stati trasformati in discariche di rifiuti pericolosi e non di origine industriale.(SEGUE).