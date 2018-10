In auto con 29 kg di hashish, arrestato

(ANSA) - CANOSA DI PUGLIA (BT), 23 OTT - Viaggiava a bordo della sua auto, una monovolume, con un carico di droga, oltre 29 chili di hashish. Per questo i carabinieri hanno arrestato un 32enne incensurato barese, il quale dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, fermato a un posto di blocco in territorio di Canosa di Puglia, a nord di Bari, è apparso ai militari sospetto per il suo atteggiamento. I carabinieri hanno perquisito così il mezzo rinvenendo e sequestrando 15 panetti della sostanza stupefacente. Sono in corso indagini per risalire ai mandanti e destinatari del carico di droga.