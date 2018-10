Maltempo:allerta arancione in 4 Regioni

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Allerta arancione in quattro Regioni e allerta gialla praticamente in tutto il Meridione. La protezione civile, spiega una nota del centro Epson Meteo, ha diramato allarmi di "moderata criticità" per rischio temporali in Basilicata e Molise e per rischio idrogeologico anche in Campania e Puglia. L'allerta gialla riguarda, per rischio idraulico, temporali o idrogeologico, Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia. "Martedì - affermano i meteorologi di Meteo.it - il vortice di bassa pressione scivolerà sullo Ionio meridionale, da dove porterà ancora piogge all'estremo Sud in particolare in Calabria e nord della Sicilia; le temperature torneranno a salire e in molte zone del Paese sono attesi valori nella norma o leggermente al di sopra. A metà settimana il clima sarà di nuovo insolitamente caldo per il periodo con addirittura punte di 25 gradi nel Nord Italia complici i venti di Foehn"