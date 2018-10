Al via la sesta edizione di 'BuyPuglia'

(ANSA) - BARI, 22 OTT - Al via l'edizione 2018 del 'BuyPuglia-Travel Meeting', l'evento di punta organizzato dall'agenzia regionale Pugliapromozione per far conoscere, sperimentare e scegliere la Puglia come destinazione turistica.

La borsa del turismo pugliese è stata presentata oggi a Bari alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Nella sesta edizione del BuyPuglia si confronteranno 150 operatori con oltre 130 buyers internazionali provenienti da 37 Paesi. La formula dell'evento prevede dal 22 sera al 25 ottobre, tre giornate di travel experience, suddivise in otto diversi itinerari in diverse aree della regione. A seguire il workshop 'BtoB' che si svolgerà nel centro congressi della Fiera del Levante a Bari, il 26 ottobre, con più di duemila incontri di lavoro. "Il Buy Puglia - ha detto Emiliano - è un invito che la Puglia fa ai principali acquirenti di turismo nel mondo, che incontrano i grandi venditori di turismo in Puglia".