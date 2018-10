Al Petruzzelli Happy New Swing Year 2019

(ANSA) - BARI, 20 OTT - Dopo il successo del doppio sold out di Capodanno 2018, la Fondazione Petruzzelli, in collaborazione con l'Assessorato alle Culture del Comune di Bari, si prepara ad accogliere il pubblico per festeggiare l'arrivo del 2019 al ritmo della musica swing. Al Teatro Petruzzelli, martedì primo gennaio è in programma un doppio appuntamento: alle 11.00 ed alle 19.30, con "Happy New Swing Year 2019. Souvenir d'Italie".

Di scena la Petruzzelli Swing Orchestra che proporrà una "cartolina musicale" a base di classici intramontabili, da cantare a squarciagola coinvolgendo il pubblico sulle note di Modugno, Innocenzi, Hilliard, Gaber, Ellington, Carosone, Arigliano, Luttazzi e tanti altri. Per la prima volta l'ensemble si presenta con il nome Petruzzelli Swing Orchestra. L'organico "è frutto di un progetto ad hoc che propone un repertorio robusto ed un sound definito con alla voce Francesco Tritto, autore degli assoli di trombone e degli arrangiamenti e guest star il clarinetto solista Francesco Manfredi"