Dimesso Lele, chitarrista dei Negramaro

(ANSA) - LECCE, 19 OTT - Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito il 17 settembre da emorragia cerebrale, ha lasciato la Rianimazione del 'Vito Fazzi' di Lecce ed è stato trasferito in un centro specializzato dove potrà affrontare un adeguato percorso di riabilitazione e recupero. Lo comunica la direzione sanitaria in un bollettino medico. A poco più di un mese dall'arrivo in reparto e dopo i continui progressi registrati, i medici hanno valutato che le condizioni di salute del paziente fossero sufficientemente buone per poterlo dimettere nella massima sicurezza.