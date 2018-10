FI: D'Attis commissario per la Puglia

(ANSA) - BARI, 18 OTT - L'on.Mauro D'Attis è il nuovo commissario pugliese di Forza Italia, vice commissario vicario è il sen. Dario Damiani. Lo comunica il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "ringraziando il senatore Luigi Vitali per l'importante lavoro svolto in questi anni" e inviando a D'Attis e Dario Damiani "i più cordiali auguri di buon lavoro". "Sono emozionato! Ringrazio il Presidente Berlusconi per la fiducia ancora una volta riposta nella mia persona", dice D'Attis. "Forza Italia in Puglia - prosegue - sarà letteralmente spalancata alla partecipazione dei giovani ai quali guardiamo con particolare interesse e attenzione".