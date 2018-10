Italia-Usa: colori e sapori Puglia conquistano gala Niaf

(ANSA) - BARI, 14 OTT - "Vorrei proprio dirvi: benvenuti in Puglia! WeAreinPuglia! Perché stasera tutto parla della Puglia e vi racconta di una terra meravigliosa che noi proteggiamo e tuteliamo per mantenerne integra la bellezza che si esprime nei paesaggi incontaminati, nella ricchezza culturale e artistica dei suoi centri storici, nella bontà della tradizione della enogastronomia. Una bellezza che negli Stati Uniti si può ammirare anche grazie a produzioni cinematografiche internazionali che scelgono la nostra regione come set per i loro film". Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha salutato l'affollata e prestigiosa platea del Marriott Wardman Park Hotel di Washington, dove si è svolto il gala celebrativo per la Puglia organizzato dalla Niaf, la National Italian American Foundation, che rappresenta oltre 20 milioni di cittadini italo-americani residenti negli USA e che ogni anno ad ottobre riunisce nella capitale degli Stati Uniti i più importanti esponenti del mondo politico, della cultura e della finanza. Quest'anno la Puglia è Regione d'Onore.

Emiliano, a capo della delegazione istituzionale pugliese, ha poi ricordato che le relazioni tra USA e Puglia sono anche economiche e industriali, in particolare legate alla realizzazione delle carlinghe dei Boeing 787 e ai nuovi progetti di sviluppo sostenibile nell'aerospazio.

I circa tremila partecipanti al gala - riferisce una nota della Regione - non solo hanno potuto apprezzare i colori e i profumi della Puglia, ma sono stati rapiti dal ritmo ancestrale della pizzica salentina. Il gala del Niaf si è infatti concluso con una esibizione di musicisti, ballerini e danzatrici dell'Orchestra Popolare della Notte della Taranta che ha proposto una selezione del repertorio che ogni anno conquista turisti provenienti da tutto il mondo.