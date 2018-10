Calcio, pareggio per Bari-Turris 0-0

(ANSA) - BARI, 14 OTT - Primo pari stagionale per il Bari al San Nicola con la Turris nella quinta giornata di campionato: 0 a 0 il finale davanti a oltre diecimila spettatori. I pugliesi confermano il primato nel girone I della Serie D.

La gara ha visto una costante supremazia territoriale dell'undici allenato da Giovanni Cornacchini, vicino al gol con Neglia nel primo tempo e con Brienza nella ripresa (traversa al 52'). I campani si sono resi pericolosi solo al 31' con Cunzi che ha costretto Marfella ad una prodezza per respingere la conclusione a botta sicura.

Il Bari con il pareggio contro i campani non ha eguagliato il record di cinque vittorie di fila in Serie D, risalente alla stagione 1953-54, con in panchina l'allenatore Franceschino Capocasale.