Voto scambio, chiuse indagini Mazzarano

(ANSA) - TARANTO, 12 OTT - La Procura di Taranto ha notificato un avviso di conclusione delle indagini per voto di scambio all'ex assessore pugliese ed attuale consigliere regionale Michele Mazzarano (Pd). Questi si è dimesso dalla giunta il 22 marzo scorso in seguito al servizio di 'Striscia la notizia' in cui un testimone lo ha accusato di avergli promesso di assumere i suoi due figli in cambio della concessione gratuita di un locale per la campagna elettorale delle regionali del 2015.

"Nei giorni scorsi - dice Mazzarano - ho ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura di Taranto in merito alla presunta vicenda risalente alla campagna elettorale regionale del 2015 secondo cui avrei promesso posti di lavoro in cambio di un comitato elettorale. La Procura ha fatto le sue verifiche e io ho contribuito, anche con una mia denuncia, all'accertamento della verità. Sono pronto a fornire ulteriori spiegazioni al fine di ottenere l'archiviazione e sono fiducioso nel lavoro e nel rigore dei magistrati".