Titolare 'Samsara' querela Mit per falso

(ANSA) - GALLIPOLI (LECCE), 11 OTT - La società 'Sabbia D'Oro srl', titolare della concessione su cui si svolgeva l'attività dello stabilimento balneare 'Samsara Beach', poi pronunciata decaduta con ordinanza dal Comune di Gallipoli, ha querelato per falso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Capitaneria di Porto di Gallipoli. Secondo la società sarebbero "falsi i verbali di accertamento 'numero 7' e 'numero 20' effettuati dalla Capitaneria di Porto presso il lido il 9 luglio 2017, alle ore 18:30, e che poi hanno portato alla decadenza della concessione demaniale per presunta alterazione dell'uso della stessa, con la contestazione di aver trasformato il lido in una discoteca all'aperto". Secondo la querela, si tratterebbe di documenti "viziati da gravissime anomalie".

Secondo il perito, i due verbali sarebbero stati redatti da persone differenti con l'uso, per alcuni dati, di due penne di differente colorazione blu, facendo così dedurre che i dati siano stati inseriti in un diverso contesto temporale.