Cerimonia per gen. Marzulli

(ANSA) - BARI, 10 OTT - "Un uomo buono, un galantuomo". Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha definito il generale Nicola Marzulli, per tanti anni comandante della Polizia locale, alla cui memoria è stata intitolata stamattina la sede del comando del corpo di polizia municipale nel quartiere Japigia. All'evento hanno partecipato, tra gli altri, l'attuale comandante Michele Palumbo e i familiari di Marzulli.

"Mi piacerebbe ricordare Nicola Marzulli - ha dichiarato il sindaco Decaro - attraverso gli sguardi delle persone che gli hanno voluto bene, che hanno lavorato con lui e attraverso ciò che mi ha lasciato. Nicola era un uomo buono, un galantuomo. Non so se questa città avrebbe potuto organizzare il G7, la festa di Capodanno, il Medimex. Non so se avremmo avuto la capacità di contrastare la criminalità organizzata durante i festeggiamenti di San Nicola. Ciò che so è che l'amministrazione comunale, da sola, non ce l'avrebbe fatta".